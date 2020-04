CALCIOMERCATO JUVENTUS HAKIMI HAALAND / E' ancora tutto da scrivere il futuro di Achraf Hakimi. Il terzino destro classe 1998 che ha stupito tutto con la maglia del Borussia Dortmund è pronto a fare ritorno al Real Madrid, che ne detiene il cartellino.

I Blancos sono pronti a puntare sul calciatore, esploso con la maglia dei tedeschi, che ha fatto letteralmente impazzire mezza Europa.

Sul giocatore, che il 4 novembre compirà 22 anni, ci sono infatti Arsenal, Chelsea, Tottenham, Psg, Juventus, Bayern Monaco e ovviamente il Borussia, che vorrebbe tenersi il suo terzino. Sono tutte in attesa di una decisione definitiva che arriverà - come riporta 'Mundo Deportivo' - solo dopo un confronto tra Hakimi e Zidane: il calciatore non vuole essere solo la riserva di Carvajal ma vorrebbe giocare con continuità.

Se il calciatore dovesse forzare la mano per un addio è probabile che diventi pedina di scambio per un altro colpo e proprio per questo sta prendendo piede l'idea da parte del Real di arrivare ad Haaland mettendo sul piatto Hakimi.

