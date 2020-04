CALCIOMERCATO MILAN PIOLI RANGNICK / Crescono le possibilità di conferma sulla panchina del Milan per Stefano Pioli.

Restano i dubbi sull'eventuale arrivo di, con il tedesco che starebbe riflettendo sull'offerta dei rossoneri che potrebbero ingaggiarlo nel doppio ruolo di allenatore e responsabile del mercato.

Dubbi che, insieme al contratto in scadenza nel 2021, favoriscono la conferma di Pioli alla guida del 'Diavolo' come scrive 'Tuttosport'. Elliott e l'Ad Gazidis avrebbero comunque apprezzato il lavoro fin qui svolto dall'allenatore di Parma e potrebbero anche decidere per la sua permanenza. All'orizzonte c'è anche un'altra opzione: concedere una stagione cuscinetto come Ds a Ragnick, con l'ex tecnico del Lipsia che rileverebbe poi Pioli in panchina nell'estate 2021.