CALCIOMERCATO JUVENTUS KANE FERRAN TORRES / La Juventus conserva un occhio di riguardo alla linea verde. E non solo quella italiana. Tonali e Castrovilli sono nei radar di Paratici, che dovrà battagliare con l'Inter per i due gioielli di Brescia e Fiorentina. Ma negli ultimi tempi a stuzzicare la dirigenza della Continassa è soprattutto Ferran Torres, talento del Valencia.

Calciomercato Juventus, pressing su Ferran Torres.

Il baby spagnolo avrebbe superato Chiesa nel ruolo di esterno offensivo, con la Juventus attenta agli scenari sul futuro del giocatore che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Al centro dell'attacco è sempre Icardi l'obiettivo principale del CFO Paratici, con Higuain in bilico e il cui futuro verrà discusso nelle prossime settimane dalle parti in causa. Già tramontata - scrive 'Tuttosport' - invece la pista Harry Kane. Il centravanti inglese avrebbe aperto ad un possibile divorzio dal Tottenham, ma la 'Vecchia Signora' sarebbe fuori concorso per il suo cartellino viste le richieste iperboliche (oltre i 200 milioni di euro) degli 'Spurs' per il proprio bomber. Kane sarebbe nei desideri di Real Madrid e Manchester United tra le altre big d'Europa.