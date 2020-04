CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ WERNER / Non passa giorno senza che dalla Spagna arrivino nuove voci su Lautaro Martinez sempre più al centro del forte pressing del Barcellona. Nonostante la grande crisi che sta investendo il calcio a causa dell'emergenza Coronavirus, il club blaugrana è infatti alla ricerca di almeno un grande colpo per l'attacco e le operazioni per l'argentino dell'Inter e Neymar vanno avanti parallelamente. Dalla dirigenza nerazzurra non filtra almeno per il momento preoccupazione per la posizione del 'Toro', ma occhio alle ultime indiscrezioni che arrivano proprio dal Paese iberico. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il tabloid inglese 'Daily Mirror' riporta infatti voci provenienti dalla Spagna e rilanciate anche dal quotidiano catalano 'Sport' secondo cui l'Inter starebbe lavorando concretamente sotto traccia all'acquisto di un nuovo centravanti di spessore internazionale proprio in vista di una possibile partenza di Lautaro e nello specifico avrebbe effettuato di recente un sondaggio con l'RB Lipsia per Timo Werner, classe '96 autore di 26 gol in questa stagione. Un sondaggio finito però a vuoto, dato che il club tedesco avrebbe respinto le avances specificando che il calciatore sarebbe già di fatto ad un passo dal Liverpool. Un brusco stop per l'Inter che intanto continua a monitorare gli sviluppi del caso Aubameyang all'Arsenal e non perde di vista Olivier Giroud, veterano del Chelsea in scadenza che però ha riaperto i discorsi per il rinnovo.

