Calciomercato Inter, ribaltone in difesa: via Godin, l'erede 'suggerito' da... Lukaku e Zhang

CALCIOMERCATO INTER GODIN ULTIME / Non va in prima pagina come le voci ormai all'ordine del giorno su Lautaro Martinez e gli altri attaccanti, ma anche il mercato per la difesa vive un certo fermento e l'Inter ci sta lavorando con particolare attenzione. Con de Vrij e Skriniar blindati, Bastoni prossimo al rinnovo così come D'Ambrosio, la questione spinosa riguarda soprattutto il futuro di Diego Godin che alla prima stagione in nerazzurro ha risentito del nuovo schieramento a tre e non ha convinto fino in fondo. Anche per questo l'uruguaiano sta pensando di cambiare aria, così come l'Inter di risparmiare i 5 milioni di euro netti all'anno del suo ingaggio, e in casa nerazzurra è già partito il casting per il sostituto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Due i nomi più caldi in questa fase secondo 'La Gazzetta dello Sport'.

Anche su input del presidente Stevenche vuole allestire una squadra più giovane, i dirigenti interisti stanno lavorando con grande intensità su Marash, giovane difensore albanese ma nato in Italia che nel Verona si è subito imposto giocando tra l'altro nella difesa a tre tanto cara a Conte. Affare da circa 20 milioni, l'Inter si è messa in buona posizione nonostante una forte concorrenza. Dall'altro lato, invece, c'è Jan, veterano della Premier in scadenza di contratto col Tottenham. Ex compagno di Eriksen, sia all'Ajax che a Londra, il difensore belga sta registrando il pressing di Romelu Lukaku che vuole convincerlo a raggiungerlo a Milano. La concorrenza si chiamae soprattutto, dove invece c'èche vuole fargli da cicerone.

