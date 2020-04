EMERGENZA CORONAVIRUS / Gli effetti del lockdown iniziano a dare i primi effetti in Italia, con il Governo che progetta la fase come dichiarato nelle scorse ore dal Ministro della Salute Speranza. In Europa preoccupa soprattutto la situazione della Spagna, mentre in Gran Bretagna il Premier Johnson resta ricoverato i terapia intensiva. Dalla Fifa arriva la proroga sulla durata dei contratti in scadenza il 30 giugno e l'apertura sul rinvio della finestra estiva del mercato. Stop definitivo alla Serie A di basket, rinviato anche il Gran Premio del Mugello in MotoGP. Clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

9.50 - È morto per coronavirus a 56 anni Donato Sabia, mezzofondista due volte finalista Olimpico.

9.00 - Apertura in calo per Piazza Affari e i listini europei. E dopo il mancato accordo nell'Eurogruppo lo spread BTP-BUND schizza a quota 210.

8.45 - Il presidente dell'Eurogruppo Mário Centeno su Twitter: "Dopo 16 ore di discussioni ci siamo avvicinati a un accordo ma non lo abbiamo ancora raggiunto. Ho sospeso l'Eurogruppo e continueremo domani, giovedì. Il mio obiettivo rimane: una forte rete di sicurezza dell'UE contro le ricadute da COVID-19 (per proteggere lavoratori, aziende e stati) e impegnarsi a un piano di risanamento considerevole.

8.10 - Quasi 2 mila persone sono morte negli Stati Uniti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, come si apprende dai dati forniti dall'università John Hopkins. Si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo da inizio pandemia. L'aumento è stato di 1.939 decessi, che porta a 12.722 il bilancio delle vittime negli USA.