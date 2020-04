EMERGENZA CORONAVIRUS / Gli effetti del lockdown iniziano a dare i primi effetti in Italia, con il Governo che progetta la fase come dichiarato nelle scorse ore dal Ministro della Salute Speranza. In Europa preoccupa soprattutto la situazione della Spagna, mentre in Gran Bretagna il Premier Johnson resta ricoverato i terapia intensiva. Dalla Fifa arriva la proroga sulla durata dei contratti in scadenza il 30 giugno e l'apertura sul rinvio della finestra estiva del mercato. Stop definitivo alla Serie A di basket, rinviato anche il Gran Premio del Mugello in MotoGP. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

20.50 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto quest'oggi ai microfoni della 'Bild' senza utilizzare mezze misure: "Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l'Europa e ognuno fa per sé".

20.45 - In un comunicato riportato dall'AGI, viene registrato il cambiamento dell'iter attraverso l'INPS per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito. Ora sono collegati anche i database delle banche, in maniera tale da accelerare il processo.

18.15 - Record di guariti, con 1195 nuovi positivi. Il consueto bollettino del capo della Protezione Civile Borrelli.

18.05 - L'assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera: "Si riduce ancora il numero di ricoverati in Lombardia, dove comunque sono morte 238 persone in un giorno. Sono 53.414 i positivi in regione, 1.089 più di ieri. Di questi 11.719 sono ricoverati non in terapia intensiva (114 meno di ieri), 1257 in terapia intensiva (-48), mentre il numero dei decessi è arrivato a 9722, 238 in un solo giorno".

18.00 - La Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad estendere per altri 30 giorni, fino al 15 maggio, la chiusura delle frontiere esterne.

17.55 - Sono 3448 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. 2011 sono in isolamento domiciliare, 1241 ricoverati non in terapia intensiva, 196 ricoverati in terapia intensiva. Sono 244 i pazienti deceduti e 574 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4149 casi.

17.45 - Il punto di ieri con il focus dei positivi in Campania:

Totale positivi: 3.268

Totale tamponi: 27.784

Totale deceduti: 221

Totale guariti: 188 (di cui 111 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti)

17.40 - L'Italia ferma gli sbarchi dei migranti. Firmato il decreto dai ministri di Trasporti, Esteri, Interni e Salute: "Gli scali italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione di luogo sicuro".

17.00 - È guarita la bambina di tre mesi originaria di Succivo (Caserta) che era risultata positiva qualche settimana fa. Lo ha reso noto sul proprio profilo Facebook il sindaco del comune Gianni Colella, riportando la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

16.40 - Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, non sta con Lotito: "Vincere il campionato sarebbe fantastico, ma conta di più la salute e io ne so qualcosa. Bisogna rispettare le regole imposte dal Governo".

15.55 - Commissione medica FIGC al lavoro.

Il presidente Gravina: "Pronti per la ripartenza"

15.03 - Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri allo Spallanzani con febbre e sintomi respiratori: la giornalista è stata sottoposta ad accertamenti per verificare il contagio da Covid-19

14.55 - Intervistato da L'Avvenire, il premier Conte chiede all'Unione Europea di "essere all'altezza"

13.55 -Il Napoli mette in cassa integrazione 30 dipendenti per contrastare l'emergenza economica.

12.20 - Il direttore regionale per l'Europa dell'Oms Hans Kluge nel corso del briefing sull'emergenza Coronavirus ha spiegato: "Dopo settimane di ferreo lockdwon, sembra che in Italia, anche se i casi continuano a crescere, il tasso di incremento stia rallentando significativamente".

12.10 - L'Empoli attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale rende noto che il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, ex allenatore anche del club toscano, "ha donato 4 mila mascherine al Comune di Figline e Incisa Valdarno per far fronte all'emergenza Coronavirus".

12.00 - Nuovo bollettino medico dallo Spallanzani di Roma: pazienti positivi in totale 172, di questi 25 necessitano supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 223. Si stabilizza l'inversione del rapporto ricoverati Covid19 positivi/pazienti dimessi, ancora oggi più numerosi.

11.45 - Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia su 'Radio Capital' parla della 'Fase 2': "Il 4 maggio? No, non c'è una data per fase due e riapertura. È una valutazione che dovrà fare il Consiglio dei ministri e concordare attraverso la cabina di regia, che è una proposta del Pd. La Fase due è da costruire insieme fra maggioranza, opposizione, Regioni, scienziati e parti sociali".

11.30 - Uno studio condotto dalla fondazione GIMBE fa il punto sulle date della cosiddetta 'fase 2': "Qualsiasi riapertura prima di fine maggio non si basa sulle dinamiche del contagio in Italia".

11.10 - Matuidi e Rugani della Juventus sono risultati positivi anche al nuovo test per il Coronavirus. Dybala in attesa di replicarlo nei prossimi giorni.

11.00 - Dopo il lockdown di 76 giorni, oltre 65mila persone sono pronte a partire e lasciare la città epicentro dell'epidemia.

10.15 - Il ministro delle finanze tedesco Scholz è fiducioso che si possa trovare un accordo entro Pasqua per gli aiuti economici all'Eurogruppo.

9.50 - È morto per coronavirus a 56 anni Donato Sabia, mezzofondista due volte finalista Olimpico.

9.00 - Apertura in calo per Piazza Affari e i listini europei. E dopo il mancato accordo nell'Eurogruppo lo spread BTP-BUND schizza a quota 210.

8.45 - Il presidente dell'Eurogruppo Mário Centeno su Twitter: "Dopo 16 ore di discussioni ci siamo avvicinati a un accordo ma non lo abbiamo ancora raggiunto. Ho sospeso l'Eurogruppo e continueremo domani, giovedì. Il mio obiettivo rimane: una forte rete di sicurezza dell'UE contro le ricadute da COVID-19 (per proteggere lavoratori, aziende e stati) e impegnarsi a un piano di risanamento considerevole.

8.10 - Quasi 2 mila persone sono morte negli Stati Uniti a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore, come si apprende dai dati forniti dall'università John Hopkins. Si tratta del peggior bilancio giornaliero nel mondo da inizio pandemia. L'aumento è stato di 1.939 decessi, che porta a 12.722 il bilancio delle vittime negli USA.