CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO DE LIGT / La Juventus non ha nessuna intenzione di privarsi di Cristiano Ronaldo e de Ligt. Il fuoriclasse portoghese e il giovane difensore ex Ajax sono intoccabili nello scacchiere di Sarri per la prossima stagione come riporta 'Tuttosport'. Dagli ambienti vicini a CR7 non filtrano dubbi sulla permanenza a Torino dell'ex Real e anche dalla Spagna nelle scorse ore hanno chiuso ad un ipotetici ritorno a Madrid del cinque volte Pallone D'Oro.

Stesso discorso per il 20enne olandese, corteggiato sempre dai 'Blancos' e dal

Calciomercato Juventus, Pjanic e Higuain a rischio cessione

Insieme a Ronaldo e de Ligt anche Bentancur sarà uno dei perni della Juve della prossima stagione, con i galloni da titolare in mezzo al campo dell'uruguaiano che potrebbero avvicinare l'addio di Pjanic. Il bosniaco sarebbe nel mirino soprattutto del PSG, con la dirigenza bianconera che potrebbe pensare ad uno scambio con Icardi. Rischiano di fare le valigie anche De Sciglio, Rugani, Douglas Costa, Bernardeschi e Higuain: per il bomber argentino resta in piedi l'ipotesi di un ritorno in patria nel River Plate. Capitolo Dybala: solo un'offerta irrinunciabile può cambiare le carte in tavola, con la società al lavoro per il rinnovo di contratto oltre il 2022.