Ronaldinho lascia il carcere dopo un mese: ora è ai domicliari

RONALDINHO CARECERE DOMICILIARI / Finisce, almeno per il momento, l'incubo in carcere di Ronaldinho: il brasiliano ha pagato una cauzione da 1.600.000 dollari e a partire da oggi sarà agli arresti domiciliari con suo fratello in un hotel del centro di Asuncion, vigilato 24 ore su 24.

L'ex stella disarà processato inper aver fatto ingresso nel paese con passaporti falsi, ed ha già scontato un mese di custodia cautelare, allargata dall'emergenza COVID-19, che ha inevitabilmente rallentato la giustizia. Ronaldinho e suo fratello,, arrivarono ad Asuncion il 4 marzo scorso per sostenere un progetto di beneficenza per i bambini paraguaiani.

