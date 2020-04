Calciomercato Lazio, rinnovo in arrivo per Luis Alberto: i dettagli – Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO LAZIO LUIS ALBERTO /Luis Alberto è uno degli uomini chiave della Lazio di Simone Inzaghi. Lo spagnolo, re degli assist in Serie A in questa stagione (ben 12) e autore di cinque reti in 30 presenze, è un intoccabile per il tecnico biancoceleste e le sue grandi prestazioni sono monitorate da mesi da diversi club europei.

Uno dei più interessati è proprio il 'suo': il centrocampista andaluso nel club di Nervion ci è cresciuto e non ha mai nascosto il desiderio di tornarci, prima o poi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, ottimismo per rinnovo Luis Alberto: l'annuncio

Calciomercato Lazio, Luis Alberto vicino al rinnovo fino al 2025

Un'idea che, per ora, finirà in secondo piano: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, è a un passo dalla definizione il rinnovo che porterà la scadenza contrattuale dal 2022 al 2025. I contatti tra club e rappresentanti dell’andaluso vanno avanti da mesi ed è in arrivo la fumata bianca, per uno stipendio che si aggirerà sui 3 milioni di euro e lo renderà il più pagato della rosa capitolina. Un riconoscimento guadagnato sul campo, a suon di grandi giocate: la storia di Luis Alberto e la Lazio continuerà.

