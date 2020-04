Juventus, la fidanzata di Dybala racconta: "Perso gusto e olfatto, ora stiamo bene"

JUVENTUS DYBALA ORIANA /Oriana Sabatini, compagna dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, ha parlato della loro esperienza con il nuovo coronavirus nel corso di una diretta Instagram: “I sintomi li ho avuti prima del tampone, il fatto che non sapessi di essere positiva forse non mi ci fece applicare tanto. Avevo molta tosse secca, ma pensavo fosse un’influenza normale. La sensazione di non respirare l’ho provata, ma forse è stata più mentale che altro. La stanchezza, invece, era enorme: come se ti fosse passato un treno addosso”.

Un momento complesso, lasciato però ormai alle spalle: “Sia io che Paulo abbiamo perso, durante un periodo, gusto e olfatto, però ora stiamo benissimo, direi che quasi perfettamente”.

