CALCIOMERCATO MILAN DAVID SILVA MANCHESTER CITY / Il Milan sta già programmando la rifondazione, l'ennesima, per la prossima stagione. Rossoneri che cambieranno pelle e saranno molto attivi sul calciomercato, con molti volti nuovi destinati a varcare i cancelli di Milanello. Il progetto dell'ad Gazidis prevede una squadra giovane, ma si proverà a sfruttare qualche occasione per giocatori di classe ed esperienza. Per David Silva, in particolare, il Diavolo fa sul serio. Il 'Corriere dello Sport' rivela che sarebbero stati già presi contatti con l'entourage del calciatore.

Lo spagnolo, 34 anni, in scadenza di contratto collascerà sicuramente l'Inghilterra. Pista da seguire, con il Milan che farà di tutto per convincerlo, anche se sullo sfondo ci sono destinazioni esotiche, come gli Stati Uniti: ci pensa anche l'di

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan e Napoli, colpo di scena Cavani

Calciomercato Milan, destinazione clamorosa per Theo Hernandez: esulta la Juventus