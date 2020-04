CALCIOMERCATO LAZIO COATES SPORTING / In vista del ritorno attesissimo in Champions League per la prossima stagione, la Lazio scandaglia il calciomercato alla ricerca di acquisti d'esperienza per poter affrontare adeguatamente l'appuntamento. Le ultime giungono dal Portogallo, dove secondo 'Record' il ds Tare starebbe pensando seriamente a Sebastian Coates. Il difensore centrale, 30enne, è stato già in passato nel mirino dei biancocelesti.

Il suo contratto con loscade nel, ma la valutazione del cartellino sembra abbastanza abbordabile: si parla di circa. Potrebbe essere un acquisto funzionale a rinforzare la rosa di Simone

