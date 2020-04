Calciomercato Napoli, agente Fabian: "Pensa solo all’azzurro, il futuro si vedrà"

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN / I giganti d'Europa continuano ad essere sulle tracce di Fabian Ruiz: il centrocampista del Napoli è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato e il suo agente, Alvaro Torres, ne ha parlato nel corso di un'intervista ai microfoni di 'Estadio Deportivo'.

Il manager della 'You First Sports' ha negato che, in una delle sue ultime dichiarazioni, si sia riferito direttamente al Real Madrid, ma ha confermato che tante big sono pronte a darsi battaglia per l'ex Betis: "Non ho mai menzionato un club in particolare, ma è ovvio che diverse squadre abbiano chiesto informazioni su di lui e questi interessi li abbiamo sempre girati al Napoli".

"Tutto questo è normale", ha proseguito Torres, "perchè Fabian gioca da tre anni ad alti livelli, nel Betis, nel Napoli e nella Nazionale spagnola. Oggi, però, è concentato sulla sua avventura nel Napoli e per il futuro vedremo più avanti".

