FORMULA 1 GP CANADA / Nuovo rinvio nel mondo della Formula 1. La FIA, la federazione internazionale, ha ufficializzato il rinvio del Gp del Canada, che avrebbe dovuto svolgersi a Montreal nel weekend tra il 12 e il 14 giugno. Un nuovo duro colpo per il 'Circus', che affronta a sua volta problematiche notevoli per quanto concerne il calendario delle gare. Molti team di medio-bassa classifica spingono per l'abbassamento del tetto di spesa rispetto agli attuali 175 milioni di euro.

Per tornare in pista, si valutano weekend di gara più corti, su due giorni invece che su tre, per tentare di salvare la stagione.

