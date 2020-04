Wanda Nara, continua la battaglia con Maxi Lopez: nuovo attacco pubblico

WANDA NARA MAXI LOPEZ / Ennesimo capitolo della battaglia pubblica tra Wanda Nara e Maxi Lopez. L'ex compagno della show girl, nei giorni scorsi, aveva criticato la scelta sua e di Mauro Icardi di rientrare a Milano nonostante l'emergenza coronavirus. Il fatto che, secondo alcune notizie, uno dei figli dei due avesse avuto la febbre, poi, ha aumentato la sua preoccupazione, ma l'argentina ha deciso di fare chiarezza questa sera, con dei messaggi su Twitter.

Wanda Nara, la frecciata a Maxi Lopez

"Voglio chiarire che mio figlio non ha mai avuto la febbre", ha esordito Wanda Nara, "ma solo un po' di mal di pancia per aver preso freddo giocando a calcio in giardino".

Poi, l'attacco a Maxi Lopez: "La persona che si dice preoccupata dovrebbe pensare ai suoi doveri di padre, che non assolve da anni". L'attacco continua così: "Mi sembra triste che utilizzi i suoi figli con delle bugie per avere notorietà, e ancor di più quando loro stessi gli hanno chiesto di non parlarne più di loro né di me in maniera pubblica, come minaccia di fare costantemente e come, evidentemente, sta facendo".

