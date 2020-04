CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI CAVANI PENAROL RODRIGUEZ / Rivelazione a sorpresa sul futuro di Edinson Cavani. Il 'Matador' lascerà il Psg al termine di questa stagione, visto il contratto in scadenza. L'attaccante è stato accostato in Serie A al Milan e al Napoli, ma dall'Uruguay arriva un annuncio a sorpresa sul suo futuro. La firma è di Christian Rodriguez, detto 'El Cebolla', che all'emittente radiofonica 'Del Sol FM' ha rivelato: "Ho l'autorizzazione di Edi per dirlo. Lui giocherà nel Penarol.

Sta per venire qui, non posso dire altro. Chiamatelo e chiedeteglielo". Una svolta clamorosa, beffate anche le squadre spagnole -su tutte - e quelle brasiliane che lo avevano messo nel mirino. Cavani dunque potrebbe tornare in patria.

