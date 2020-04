CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol è stato ad un passo dal ritorno in Europa. L'attaccante ex Inter è passato a titolo definitivo nell'ultima finestra invernale di calciomercato al Flamengo, dopo l'incredibile cavalcata della passata stagione culminata con la doppietta in finale di Copa Libertadores. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI.

A riverare il retroscena è lo stesso attaccante brasiliano in una diretta Instagram con l'ex calciatore Caio Ribeiro: "Non ho avuto molte possibilità di giocare in Europa ma rispetto chi mi ha compreso. Ora sono molto felice di essere al Flamengo.

. Ci è voluto un po' di tempo per decidere a causa dell'Inter, ma ho sempre dato priorità a questo club e spero di restare a lungo per vincere molti titoli. Quali squadre mi hanno cercato? Non farò nomi, ma c'erano diversi club".

