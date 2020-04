CALCIOMERCATO INTER ICARDI REAL MADRID JUVENTUS / Mauro Icardi continua ad occupare le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di tutto il mondo.

L'attaccante argentino di proprietà dell', in prestito al, è destinato ad essere uno dei centravanti più golosi in vista della prossima finestra di calciomercato. Il riscatto a fine stagione è fissato suima nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi rotto tra le parti e Icardi potrebbe tornare all'Inter prima di una nuova avventura. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, colpo di scena Icardi | Svolta sul futuro

Calciomercato Inter e Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid torna forte su Icardi

La Juventus segue con particolare attenzione l'evolversi della vicenda ma un ritorno di Icardi all'Inter complicherebbe molto la trattativa. La destinazione bianconera è plausibile solo in caso di riscatto del Psg e successiva cessione. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' però il Real Madrid è tornato a farsi sotto con insistenza. Il club spagnolo è infatti convinto che un attaccante del calibro di Icardi, al prezzo di circa 70 milioni, sia un'affare da non lasciarsi scappare. Il nome dell'argentino è sulla lista della spesa dei 'Blancos'.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, da Pogba e Icardi a Ronaldo | Il calciomercato post emergenza Coronavirus

Juventus e Inter, dalla Francia: Icardi prende tempo | Leonardo decisivo