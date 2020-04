CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI HAALAND / Con il calcio fermo a causa del coronavirus, a farla da padrone in queste settimane sono ancora più del solito le indiscrezioni di calciomercato. Complice l'emergenza Covid-19 e l'inevitabili conseguenze finanziarie sui maggiori club europei, una delle principali vie da percorrere in vista della prossima stagione sarà sicuramente quella degli scambi. In tale ottica vanno lette anche le ultime voci provenienti dalla Spagna.

Secondo 'As', ad esempio, ilnon avrebbe alcuna intenzione di aspettare l'estate del 2021 per ingaggiare Haaland con la clausola da 75 milioni di euro e per questo vorrebbe intavolare una trattativa con il, inserendo anche il cartellino di Luka, accostato anche al

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio Haaland-Mbappe-Ronaldo

Trasferitosi in Germania lo scorso gennaio, il diciannovenne norvegese ha già realizzato dodici gol in undici apparizioni con la maglia giallonera. Seguito dai maggiori club europei, l'ex Salisburgo è finito anche nei radar della Juventus e del Psg, ma Mino Raiola ha raccolto nuovi sondaggi anche in Premier League.