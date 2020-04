JUVENTUS CUADRADO STIPENDI / Rimasto in Italia, Juan Cuadrado racconta il suo isolamento per il coronavirus, soffermandoci sulla riduzione di stipendio con l'accordo con la Juventus. Intervistato da 'Sky' il colombiano dichiara: "Chiellini ha parlato prima con la società e poi con noi tramite la chat che abbiamo.

In un momento così difficile è normale che tutti diano il proprio contibuto: speriamo di poter essere un esempio per gli altri".

Rispetto ad altri suoi compagni, Cuadrado ha scelto di restare in Italia ne spiega il motivo: "Ho scelto di restare in Italia e sono contento di averlo fatto: era da tanto tempo che non passavo tutti questi giorni con la famiglia. Ci dedichiamo ai disegni, coloriamo, facciamo di tutto: è un momento bello perché riusciamo a stare in famiglia e stiamo conoscendo ancora di più i nostri figli, giorno dopo giorno".