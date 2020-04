CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI ATLETICO / Federico Bernardeschi è tra i candidati a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato.

Il fantasista di Carrara non è riuscito quest'anno a entrare nelle grazie di, a meno di un cambio di guida tecnica non ha chance di ritrovare una maglia da titolare, aspetto che in ottica Europa potrebbe spingere lo stesso classe '94 a chiedere di andar via.

Calciomercato Juventus, Atletico su Bernardeschi: le cifre

Il futuro dell'ex Fiorentina potrebbe essere ancora in Serie A, qualora si riaprisse il dialogo tra i bianconeri e il Milan, oppure in Spagna dove oltre al Valencia - occhio al suo possibile inserimento nell'affare Torres - sembra interessare, e pure molto all'Atletico Madrid. Secondo 'Don Balon' Bernardeschi piace a Simeone per la sua capacità di interpretare più ruoli. La Juventus parte da una valutazione di 40 milioni di euro, ma per il portale spagnolo l'affare potrebbe chiudersi sui 30. A quanto pare le due società sarebbero già in contatto per cercare un accordo.

