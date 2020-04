CORONAVIRUS TEVAS DATE CAMPIONATI CHAMPIONS / A giugno la ripartenza dei campionati, poi toccherà alle coppe: è il presidente della Liga Javier Tebas ha rivelare in una conferenza le ipotesi possibili per la ripartenza della Liga e degli altri campionati europei. "Stiamo prendendo in considerazione l'idea di giocare di nuovo in Spagna e in altri Paesi il 29 maggio o in alternativa il 6 giugno. Per le competizioni europee si parla del 28 giugno.

Non posso dire se si giocherà con o senza tifosi, ma sicuramente porteremo al termine la stagione".

Tebas ha raccontato che le ipotesi ancora in ballo sono due: "La prima prevede che si giochi in contemporanea competizioni nazionali e internazionali. La seconda è di iniziare i campionati a giugno per finirli a luglio, mentre Champions ed Europa League si giocherebbero tra luglio e agosto". Infine, ultima battuta sul calciomercato: "Le date attuali, dal 1 luglio al 1 settembre non saranno utili: dovremo rivederle in base alle raccomandazioni della Fifa".