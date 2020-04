ATALANTA ZAPATA CORONAVIRUS / Ultima squadra italiana a scendere in campo, l'Atalanta è anche tra le più colpite dall'emergenza coronavirus: Bergamo ha pagato un prezzo elevato alla pandemia. Ne ha parlato l'attaccante dei nerazzurri Duvan Zapata intervistato da 'Sky Sport 24': "Sono preoccupato per la situazione, ancora continuano a morire delle persone. La nostra generazione non ha mai avuto un'esperienza del genere, non sappiamo neanche come affrontarla.

Il calcio in questo momento va messo da parte: dobbiamo capire la situazione, dobbiamo capire che la priorità è la salute delle persone e che le decisioni prese siano giuste per uscire da questo incubo". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Proprio per questo Zapata non vede una ripresa a breve: "Il ritorno in campo me lo immagino da tanto tempo, sono sempre stato positivo, pensando che tutto questo passerà il prima possibile. Bisogna avere pazienza e torneremo ad avere una vita normale. Giusto riprendere? Il campionato deve riprendere in piena sicurezza: non so quanto tempo bisognerà aspettare, ma tutto dovrà cominciare quando tutte le persone non saranno a rischio ad uscire di casa"