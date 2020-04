EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A CAGLIARI ZENGA / "Nessun problema a giocare ogni due-tre giorni".

Così Waltera 'Sport Mediaset' in merito alla ripresa del campionato diuna volta finita o almeno placata l'emergenza coronavirus : "Se ripartissimo in estate, si potrebbe giocare di sera per superare il problema del troppo caldo, ma queste non sono mie competenze, ma soltanto desideri - ha aggiunto il tecnico del- Se possiamo regalare una distrazione a qualcuno a casa, ben venga".

In chiusura l'ex nerazzurro Zenga ha detto la sua sul 'sogno' Messi per l'Inter: "Parliamo di uno dei giocatori più forti del mondo, intanto bisogna vedere di ripartire... Economicamente, però, il prossimo potrebbe essere molto più attento".

