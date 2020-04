CALCIOMERCATO INTER MUSSO UDINESE/ Intervenuto ai microfoni di 'Racingmaniacos.com', Juan Musso, estremo difensore dell'Udinese, ha detto la sua sulle ultime notizie di calciomercato nei suoi confronti e sulla ripresa del campionato italiano di Serie A: "Ho letto diverse cose.

Alla fine sono tranquillo, anche perché non sappiamo con precisione quando ripartirà il torneo. Sono di certo contento dell'interessamento, ma al momento non so nulla. Se dovesse arrivare qualcosa di interessante ci rifletteremo". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!