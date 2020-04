EMERGENZA CORONAVIRUS LOTITO LAZIO / Claudio Lotito - intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio - ha parlato dell'emergenza coronavirus che ha portato anche allo stop del calcio.

Il ritorno in campo potrebbe avvenire tra fine maggio e giugno: "Nessuno vuole prendere sottogamba l'interesse della salute dei cittadini - ammette - Tutte le attività lavorative, con l'autorizzazione dei Prefetti, possono svolgere le loro mansioni purché vengano garantiti tutti i mezzi di protezione e sicurezza".

ALLENAMENTI - "Il calciatore è dotato di una condizione fisica diversa rispetto alla media e viene sottoposto h24 a controlli medici, potrebbe quindi allenarsi senza mettere a repentaglio la salute propria e delle persone accanto a lui. Per rispetto della linea comune, avevamo interrotto le sedute prima di ogni altro club, l'allenamento nel nostro caso non è un atto ludico ma professionale, ora le condizioni miglioreranno. Il Centro Sportivo di Formello è dotato di tutti i confort e mezzi di sanificazione, inoltre la struttura è tra le più grandi in Italia. Siamo in possesso da oltre un mese di mascherine, guanti ed occhiali perché già in uso per le attività ordinarie. Abbiamo deciso di mettere i calciatori nelle migliori condizioni, fondamentale che in ognuno di loro nasca un senso di appartenenza, la Lazio è una grande famiglia che ha a cuore la qualità delle vita di ogni giocatore e delle loro famiglie".