Intervenuto in videoconferenza con alcuni giornalisti, Javier, presidente de La Liga, ha parlato anche di un eventuale addio di Lionelal Barcellona, in particolare dopo le parole di ieri di Moratti : "Non penso che un suo arrivo in Italia possa risolvere i problemi della Serie A legati ai debiti e ad incassi insufficienti".

Tebas ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe che Messi restasse in Spagna, ma se ne dovesse andare non sarebbe un dramma. Con l'addio di Cristiano Ronaldo si parlava di una perdita, invece abbiamo guadagnato comunque dei soldi, soprattutto in Portogallo. I grandi giocatori danno una mano, ma non sono essenziali".