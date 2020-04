CALCIOMERCATO PANUCCI PANCHINA / Non decolla l'avventura in panchina di Christian Panucci.

L'ex difensore di Milan e Real Madrid è reduce da un'esperienza negativa con la Nazionale albanese ma è pronto a ripartire: "Ho avuto sei offerte, ma non sono il tipo che si fa pubblicità, a me piace fare esperienze - ammette il mister ai microfoni del 'Corriere dello Sport' - Aspetto la soluzione giusta, non deve essere per forza il Real Madrid, ma devo avere stimoli. Anche all'estero. Andrei in Africa, in Sudamerica. Sono un privilegiato, ho vissuto esperienze professionali uniche, parlo 4 lingue, mi piace conoscere altre culture".