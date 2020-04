CALCIOMERCATO FIORENTINA VLAHOVIC / 27 presenze con un assist e 6 gol al primo anno tra i grandi per Dusan Vlahovic. Ma il gol più bello è quello appena segnato fuori dal campo, battendo il Coronavirus al quale l'attaccante della Fiorentina era risultato positivo. Adesso è guarito e si comincia a programmare la ripresa, così come il futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ai microfoni di 'calciomercato24.com' ne parla l'agente, Darko Ristic, che racconta: "Abbiamo parlato quasi ogni giorno.

Onestamente non era preoccupato per il virus e non aveva paura. E’ un ragazzo molto forte di testa e ha saputo affrontare la situazione. Ha fatto tuto quello che i dottori gli avevano detto di fare ed era sicuro che sarebbe passato rapidamente". Quindi sulle tante voci di mercato e la trattativa per ilimpostata con i viola: "Non appena tutto questo sarà finito, tornerò a negoziare con il direttore. Al momento, però, non ci pensiamo perché non sono i giorni giusti. La salute è fondamentale. Tante squadre mi hanno chiamato per Dusan. Ovviamente non posso fare nomi ma tante mi stanno chiamando anche in questi giorni perché sono interessate a lui".