Domenico Arcuri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla situazione della battaglia al coronavirus. Il commissario straordinario per l'emergenza ha invitato a non abbassare la guardia: "Non siamo a pochi passi dall'uscita dall'emergenza, non siamo a pochi passi da un'ipotetica 'ora x' che ci riporterà alla situazione di prima. Nulla di più sbagliato di pensare a un liberi tutti. Rinnovo la richiesta a non rendere inutili i sacrifici alle nostre spalle. Il 'bollettino della sofferenza' evidenzia una parziale inversione di tendenza. Si fatica a gioire, continuiamo a registrare tanti decessi".

Il 'bollettino della sofferenza' evidenzia una parziale inversione di tendenza. Si fatica a gioire, continuiamo a registrare tanti decessi".

NESSUNA ILLUSIONE - "Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria".

DOLORE PER LE VITTIME - "La cruda realtà è più forte dei numeri e delle simulazioni. Nessuna tendenza può cancellare il dolore per la perdita di familiari amici e vite umani. Il numero delle persone che perderanno la vita continuerà a crescere".