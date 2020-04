CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR PREMIER LEAGUE/ Houssem Aouar, centrocampista di proprietà del Lione di Garcia, è uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo. Il centrocampista francese è entrato da tempo nel mirino della Juventus di Fabio Paratici, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese 'Sun', anche l'Arsenal, il Manchester City ed il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbero messo gli occhi su Aouar che, in questa stagione, ha sorpreso in particolare in Champions League, con una rete e tre assist in cinque presenze.