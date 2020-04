CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / In questi ultimi giorni è tornato in discussione il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il campione portoghese ha un contratto decisamente pesante - 31 milioni di euro a stagione - che va in scadenza fra due anni. La crisi economica per via del coronavirus sta colpendo tutto il calcio mondiale, Juve inclusa, e proprio per questo si sta facendo avanti l'idea di una cessione di CR7 per 60 milioni di euro.

Il nome del portoghese, che a febbraio ha compiuto 35 anni, è stato così accostato immediatamente al Real Madrid.

Un amore, che come dimostrano i continui viaggi nella Capitale del calciatore, non è mai tramontato ma che non dovrebbe bastare per un clamoroso ritorno.

Secondo quanto riporta 'Mundo Deportivo', infatti, Ronaldo non sarebbe più nei pensieri dei blancos, che dalla sua cessione hanno deciso di voltare pagina. Non ci sarebbe alcuna intenzione di tornare sui propri passi ma anzi, la volontà è quella di guardare avanti e proprio per questo si guarda a profili giovani, si guarda ai nuovi Cristiano Ronaldo come Mbappe e Haaland.

