ROMA FALCAO NEYMAR / Da un brasiliano ad un altro. Chi consiglierebbe Paulo Roberto Falcao alla sua Roma? Pochi dubbi sul nome, qualcuno in più sulla reale fattibilità di un'operazione del genere. "Neymar va bene? - scherza Falcao, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' -.

So che è impossibile, ma mi piacerebbe vedere Ney proprio dove ho trionfato io. Scherzi a parte, se potessi vedere le partite della Roma avrei anche un'idea di cosa ha bisogno in questo momento la squadra".