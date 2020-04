CALCIOMERCATO INTER CHIESA RENZI / Federico Chiesa sarà uno dei nomi più gettonati nel prossimo calciomercato estivo.

Lalavora per il rinnovo di contratto e la conferma in viola, mentrerestano in pressing per accaparrarsi il cartellino del giovane talento.

Sul futuro di Chiesa è intervenuto a sorpresa anche Matteo Renzi, noto tifoso della Fiorentina, che in una diretta Instagram ieri sera con il giornalista Enrico Mentana ha svelato: "Leggo un commento su Chiesa, io so dove va. Andrà all'Inter, dalle mie informazioni giocherà lì", le parole dell'ex Premier come riporta 'SOS Fanta'.