CALCIOMERCATO MILAN RAKITIC JUVENTUS BARCELLONA SIVIGLIA - Ivan Rakitic non sembra avere alcun dubbio: la sua prossima destinazione dovrà essere il Siviglia.

La decisione, come riportano i giornali spagnoli, sarebbe stata già presa, nonostante le indiscrezioni sull' interesse del Milan e l' accostamento, vecchio di mesi, alla Juventus . La scadenza del contratto, giugno 2021, si avvicina e, secondo 'Estadio Deportivo', nel caso in cui ilnon agevolasse il ritorno in Andalusia, dove ha giocato dal gennaio 2011 all'estate del 2014, sarebbe pronto a rifiutare tutte le proposte e rimanere in Catalogna fino alla scadenza naturale del contratto, per poi lasciare il club a parametro zero. Un assist al bacio per il direttore sportivo del Siviglia,, non disposto ad offrire cifre eclatanti per il cartellino del 32enne centrocampista croato.