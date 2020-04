CALCIOMERCATO NAPOLI AZMOUN RASHICA / Il Napoli guarda all'estero per rinforzare l'attacco. Sono tanti i nomi circolati in queste ultime settimane per un reparto che rischia di essere totalmente rivoluzionato. Tra i profili seguiti con molta attenzione c'è anche quello di Sardar Azmoun.

L'iraniano classe 1995 in forza alloè stato visionato più volte e continua ad essere sul taccuino del club azzurro al pari - come riporta il Corriere dello Sport, in edicola stamani - di Milot

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il kosovaro classe 1996 si è messo in mostra con la maglia del Werder Brema, riuscendo ad andare in doppia cifra. Il nome per l'attacco che più stuzzica il club campano è ovviamente quello di Jovic ma bisognerà fare i conti con le alte richieste del Real Madrid e proprio per questo si stanno valutando altre piste.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Sky annuncia lo sconto. Ma il sito non va e gli abbonati insorgono sul web

Calciomercato Juventus, taglio ai prestiti: da Romero a Nicolussi Caviglia, il punto