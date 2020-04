CALCIOMERCATO MILAN GIOVANI ESPERTI / Non solo giovani. L'imput è arrivato qualche settimana fa con le parole di Ivan Gazidis. Il nuovo Milan sarà un mix di calciatori esperti e futuri campioni da crescere. L'effetto Ibrahimovic è stato troppo evidente per cambiare nuovamente rotta. Il club rossonero ha capito che per far maturare i Bennacer, i Theo Hernandez servono giocatori come lo svedese e proprio per questo il mercato del Milan prevederà anche l'acquisto di over 30.

E' notizia di oggi del piccolo riavvicinamento tra il club lombardo e Zlatan Ibrahimovic. La voglia di continuare a giocare dell'ex Galaxy è tanta e il Milan è pronto a convincere il suo centravanti e uomo squadra. Ma non è l'unico. Thiago Silva non ha mai chiuso la porta al suo ritorno in rossonero. La sua avventura al Psg è terminata e se il Milan dovesse bussare alla sua porta di certo si siederebbe a trattare.

La volontà del brasiliano è chiara: vuole continuare a giocare nel calcio che conta per non farsi trovare impreparato al Mondiale 2022 e ripartire dalla squadra che lo ha reso grande potrebbe essere un'ottima idea.

Un altro calciatore esperto - classe 1986 - su cui il Milan ha messo gli occhi è David Silva. Lo spagnol va in scadenza di contratto e i rossoneri avrebbero già avuto dei contatti con il suo entourage.

Un ultimo nome finito sul taccuino è quello di Salvatore Sirigu. I rossoneri sono alle prese con il rinnovo di Donnarumma. Il contratto del classe 1999 scade nel 2021 e senza un prolungamento si cercherà un degno sostituto e oltre ai diversi giovani piace anche l'esperto estremo difensore del Torino, che a gennaio ha compiuto 33 anni.

Un mix di giovani e calciatori esperti dunque e di questa politica potrebbe far parte anche Simon Kjaer per il quale è pronto il riscatto dal Siviglia.

