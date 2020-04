CALCIOMERCATO MILAN CRAGNO DONNARUMMA / Milan sempre alle prese con il rebus Donnarumma. Il giovane portiere rimane in bilico e senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 sembra destinato a lasciare il club rossonero nel prossimo mercato estivo.

La dirigenza di Via Aldo Rossi non vuole farsi trovare impreparata e si starebbe già muovendo per trovare un sostituto all'altezza.

Diversi nomi sono stati accostati ai rossoneri nelle ultime settimane: da Sirigu a Meret, passando per Maximiano e Musso su cui potrebbe inscenarsi un derby di mercato con l'Inter. A questi candidati si aggiunge anche Alessio Cragno, estremo difensore in forza al Cagliari come scrive il 'Corriere dello Sport'. Il classe '94 è rientrato a gennaio da un infortunio alla spalla e sarebbe pronto al grande salto la prossima stagione. Il Cagliari non farà sconto sulla valutazione del giocatore, con il Milan che finanzierebbe il suo acquisto grazie alla cessione di Donnarumma. Il secondo di Cragno in rossonero potrebbe essere il baby Plizzari, di rientro dal prestito al Livorno. Verso l'addio definitivo Reina, attualmente all'Aston Villa, mentre sembra difficile il riscatto di Begovic.