Calciomercato Inter, sogno Messi? Moratti fa chiarezza

CALCIOMERCATO INTER MESSI MORATTI / Hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo calcistico le dichiarazioni dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti che, intervistato da 'Radio Rai', ha parlato ieri di Lionel Messi come "sogno non proibito per l'Inter". Un vecchio pallino dell'ex numero uno nerazzurro che torna d'attualità nei giorni della crisi per l'emergenza Coronavirus che rischia di sconvolgere anche il calciomercato.

Dalla Spagna, però, sono immediatamente arrivate smentite, con i vari quotidiani che hanno riportato la posizione delche si sente sicuro di trattenere il fenomeno argentino fino alla fine della carriera, e magari anche oltre. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Al quotidiano 'Mundo Deportivo', intanto, parla nuovamente Moratti che sul tema Messi precisa: "È solo il mio desiderio da tifoso, solo da tifoso. Io non comando nel club, vado solo a vedere le partite allo stadio da tifoso. Non ho parlato di questo con nessuno dei nuovi proprietari del club... Mi è sempre piaciuto Messi, è vero che quando ero presidente l'ho seguito sempre, però ripeto, il mio commento era da tifoso, non da dirigente" spiega Moratti. Poi aggiunge: "Vedere insieme Lautaro e Messi è una bomba, sono magia pura. Sono creativi, rapidi, giocano il calcio di strada, vederli insieme sarebbe incredibile. Mi piace molto Lautaro, è un calciatore diverso, con fame di gol, fantasia, di quelli che non ti stanchi di vedere".

