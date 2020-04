Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid 'prenota' Mbappe

CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE REAL MADRID / L'emergenza Coronavirus intacca inevitabilmente anche i conti di una società ricca e potente come il Real Madrid.

Con il calcio in lockdown ed il finale di stagione incerto, anche Florentinodeve fare i conti con una spending review necessaria e così il sogno di vedere al 'Santiago Bernabeu' Kyliandovrà attendere. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo: sì del portoghese

Da mesi ormai in casa Real si pianifica quello che, scrive 'As', sarà il colpo più importante ed oneroso dei prossimi cinque anni del club. Una nuova 'operazione Cristiano Ronaldo' per le 'merengues', che però secondo il quotidiano sarebbe stato rimandato al 2021 proprio a causa della crisi economica che sta investendo anche il calcio. In questo senso andrebbe registrato anche un assist importante dallo stesso giocatore che, in rotta con l'allenatore ed una parte del tifo, al momento non ha mai aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 proprio per favorire la trattativa col Real. Un affare che in questi mesi era valutato attorno ai 300 milioni di euro, tra un anno potrebbe crollare fino a 150. La Juventus, da tempo sulle tracce del calciatore, al momento resta indietro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intreccio Haaland-Mbappe-Ronaldo