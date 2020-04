CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Il finale di stagione, nel caso in cui si dovesse tornare in campo dopo lo stop per l'emergenza sanitaria, sarà decisivo per determinare il futuro alla Juventus di Douglas Costa.

Gli infortuni hanno condizionato l'annata dell'attaccante brasiliano, con il club bianconero pronto a valutarne la cessione e utilizzare il giocatore anche come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, tre opzioni per Douglas Costa

La fragilità fisica di Douglas lo allontana da Torino, con la dirigenza della Continassa che ascolterà eventuali offerte per il suo cartellino. Stando al 'Corriere dello Sport' le due squadre di Manchester e il PSG resterebbero alla finestra per l'ex Bayern Monaco, attualmente legato fino al 2022 alla Juve con un ingaggio da 6 milioni a stagione. Con il City dell'estimatore Guardiola potrebbe esserci in ballo Gabriel Jesus, tra gli obiettivi in attacco di Paratici, mentre con i cugini dello United è sempre caldo il nome di Pogba. I parigini invece, che puntano anche Pjanic, potrebbero mettere sul piatto Icardi in caso di riscatto dell'argentino dall'Inter.