DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia che comincia a vedere gli effetti positivi del lockdown, con il numero dei ricoveri per Coronavirus in frenata, fa i conti con la difficile situazione economica in cui versa il Paese a causa dello stop alle attività produttive non essenziali. Dal Governo, dunque, arriva una nuova iniezione di aiuti, unitamente all'avvertenza di non abbassare la guardia pensando che l'emergenza sia finita. Questo mentre nel mondo del calcio, in attesa di capire cosa succederà con i calendari per la ripresa, si infiamma la discussione tra Federazioni, club e calciatori per il taglio degli stipendi. Clicca qui per ulteriori dettagli. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

12.30 - Il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Arcuri, intervenuto in conferenza stampa, ha invitato il popolo italiano a non abbassare la guardia: "Si fatica a gioire, continuiamo a registrare tanti decessiNei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria"

11.10 - Ricorre oggi la 70esima Giornata mondiale della salute.

Per l'occasioene i l presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto mandare un messaggio : "L'umanità ha le risorse per debellare questo nuovo virus"

10.30 - Il vicepresidente Aic Umberto Calcagno ai microfoni di Calciomercato.it: "Taglio degli stipendi? Richiesta provocatoria. Brutta figura dei presidenti".

10.20 - Sky annuncia lo sconto per gli abbonati ai pacchetti calcio e sport, ma il sito non funziona e scoppia la polemica sul web.

9.30 - Negli Stati Uniti i decessi per coronavirus hanno superato quota 10 mila stando ai dati raccolti dalla Johns Hopkins University. Sono 10.989 i morti accertati, 368.376 in totale i casi di contagio. I guariti ammontano a 19.828.

8.15 - In Cina per la prima volta dall'inizio dell'emergenza non si sono registrati morti da Coronavirus in 24 ore.

8.00 - In agenda per la giornata di oggi la conference call tra il Premier Conte e il Comitato tecnico scientifico per discutere le misure di contenimento nella cosiddetta 'fase 2'.

7.45 - In una settimana i ricoveri per Coronavirus sono scesi di circa il 90%. Per il Governo è il momento di cominciare a pensare alla ripartenza.