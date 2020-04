CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE LAZIO / Il primo colpo della Lazio sarà trattenere tutti i big: dal tecnico Simone Inzaghi a Milinkovic-Savic e Immobile, a prescindere da quale sarà l'esito di questa stagione il club biancoceleste vuole blindare tutti i protagonisti di questa cavalcata.

Lo step successivo, poi, sarà aggiungere alla rosa un rinforzo per reparto, regalandosi magari quella ciliegina in attacco che avrebbe già un nome ed un cognome. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, dalla Bundesliga l'erede di Koulibaly

Si tratta di Lorenzo Insigne, 28enne capitano del Napoli, grande amico di Immobile e per il quale Inzaghi stravede. Secondo 'Tuttosport' può essere lui il colpo a sorpresa della Lazio, anche se non mancano gli ostacoli. In primis la valutazione da 60 milioni di euro fatta dal club partenopeo, in più l'ingaggio da 5 milioni percepito dal calciatore che sfora il tetto dei 3,5 più bonus imposto da Lotito. La qualificazione alla Champions però potrebbe cambiare le carte in tavola. I rapporti con l'agente Mino Raiola, tra l'altro, sono ormai consolidati. Tra le altre ipotesi non vanno dimenticati Pedro che si svincola dal Chelsea, 'El Mudo' Vazquez che può liberarsi dal Siviglia ad un prezzo contenuto e Ianis Hagi, in prestito dal Genk ai Rangers.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, agente Fabian: "Lo vogliono grandi club, gli azzurri lo sanno"