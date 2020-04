CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / La quarantena potrebbe aver portato consiglio. Chiuso nella sua villa in Svezia, per Zlatan Ibrahimovic sono giorni di grandi riflessioni per il suo futuro. A 38 anni compiuti (saranno 39 ad ottobre), lo svedese era tornato al Milan con l'obiettivo di chiudere la carriera in grande con quella maglia che ha un posto speciale nel suo cuore.

L'addio die quello imminente di Paolohanno minato la stabilità della sua posizione, alla luce soprattutto del nuovo corso che intende avviare Ivan Gazidis, stoppando i discorsi già avviati per il rinnovo e facendo pensare addirittura all'ipotesi ritiro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Ma non sarà così. Almeno per 'La Gazzetta dello Sport', che nella sua edizione odierna racconta che Ibra avrebbe scartato l'ipotesi di appendere gli scarpini al chiodo, non intende chiudere così la sua carriera. E nei suoi pensieri ci sarebbe soltanto l'idea di continuare a giocare in Italia. Così la permanenza al Milan è di nuovo una possibilità per Ibrahimovic, con Gazidis che sarebbe pronto a riaprire il dialogo con l'agente Mino Raiola. Ma se dovesse lasciare i rossoneri? Occhio al Bologna che ci aveva provato concretamente, ma anche all'ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani che non ha mai mollato il sogno.

