Calciomercato, a Madrid ancora frecciate contro Bale: il Real lo ‘regala’

CALCIOMERCATO BALE REAL MADRID / Il Real Madrid ha deciso: vuole disfarsi di Bale. Una convivenza forzata, quasi mai fruttuosa, e spesso polemica quella tra il gallese (che a sette anni dal suo arrivo a Madrid ancora non si esprime pubblicamente in castigliano) e i merengues, che potrebbe concludersi nella prossima sessione di calciomercato. Oggi in Spagna hanno nuovamente attaccato l'ex Tottenham, che per 'AS' non giustifica il suo super stipendio da 14.5 milioni netti all'anno dal 26 maggio 2018, giorno della finale di Kiev, quando sollevò la tredicesima Champions del club di Concha Espina. L'investimento per il suo salario viene definito, senza giri di parole, "buttato via", e i numeri sembrano confermare questa tesi: sono appena 17 le reti messe a segno da Bale nelle ultime 60 gare, senza contare i costanti infortuni che lo tengono lontano dal campo e alcuni suoi atteggiamenti polemici (come la famosa bandiera sventolata dopo la qualificazione all'Europeo).

Delle stilettate che confermano l'aria che tira al Bernabeu: Bale va venduto. Liberarsi del suo ingaggio è l'obiettivo di Florentino Perez, che è pronto anche a proporlo a un prezzo scontatissimo, inferiore ai 30 milioni di euro, o addirittura gratis se apparisse un club in grado di accontentare il giocatore e il suo rappresentante. Lo scoglio è rappresentato proprio da quello stipendio che, a quanto pare, l’attaccante non vuole assolutamente vedersi ridotto “nemmeno di un euro”: un conflitto di difficile risoluzione, in attesa di un club disposto a puntare su un 30enne il cui talento è fuori discussione.

