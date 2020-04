Coronavirus, passo indietro del Liverpool: "Abbiamo sbagliato, chiediamo scusa"

CORONAVIRUS LIVERPOOL STIPENDI / Passo indietro del Liverpool, che nei giorni scorsi aveva deciso di aderire al piano del governo britannico che gli concedeva di rinunciare temporaneamente al suo personale non sportivo per la crisi COVID-19. Una scelta che aveva causato enormi critiche nei confronti della dirigenza del Reds, che ha scelto di fare un passo indietro. L'amministratore delegato Peter Moore ha annunciato la retromarcia con un comunicato: "Crediamo di aver scelto una soluzione sbagliata la settimana scorsa, chiediamo scusa.

Abbiamo consultato diverse parti interessate in cerca del miglior risultato possibile per tutte le persone coinvolte, ed abbiamo optato per metodi alternativi".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, Conte: "Pasqua a casa. 400 miliardi per le imprese"

DIRETTA Coronavirus, Conte: "400 miliardi per le imprese"