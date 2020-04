CALCIOMERCATO REAL MADRID ODRIOZOLA INTER / Alvaro Odriozola il primo luglio 2020 farà ritorno al Real Madrid al termine del prestito al Bayern Monaco. Il calciatore spagnolo classe 1995 aveva deciso a gennaio di lasciare la Liga per trovare più continuità. Con Carvajal in rosa gli era stato, infatti, praticamente impossibile giocare.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il terzino destro, che nelle ultime ore si è detto fiducioso per il suo ritorno a Madrid, la prossima stagione troverà, però, una situazione ancora più complicata.

Alla base, infatti, dovrebbe rientrare anche, dopo la grande annata con il. Per Odriozola sarà davvero quasi impossibile trovare spazio e proprio per questo si preannuncia una nuova partenza.Il calciatore potrebbe così tornare di moda per l'che lo ha cercato nelle ultime sessioni di calciomercato . I nerazzurri, la prossima estate, così, potrebbero approfittare della situazione per piazzare un nuovo colpo dal Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Chiesa chiaro: "La Fiorentina è casa, il mio sogno da bambino. Ma in futuro..."

Calciomercato Inter, provocazione dalla Spagna | Scambio Lautaro-Messi