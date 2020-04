Coronavirus, l'annuncio di Spadafora: "100 milioni in arrivo per lo sport"

CORONAVIRUS SPORT SPADAFORA / Il 'decreto liquidità' annunciato oggi dal Governo prevede misure importanti anche per lo sport, al quale saranno destinati 100 milioni di euro. Come riporta 'La Repubblica', il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, ha spiegato così la misura: "Molte realtà sportive affrontano una crisi senza precedenti, il mio primo obiettivo è sempre stato evitare che anche una sola realtà debba chiudere a causa della quarantena". Il provvedimento consentirà di trattare "federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche" come piccole e medie imprese.

In questo modo, i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo centrale di Garanzia potranno accedere tramite l'Istituto di Credito Sportivo a 100 milioni di finanziamenti a tasso zero.

