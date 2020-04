Emergenza Coronavirus, Johnson in terapia intensiva

EMERGENZA CORONAVIRUS JOHNSON / Non arrivano buone notizie per Boris Johnson.

Il primo ministro inglese, ricoverato ieri in ospedale per, è stato trasportato in: le sue condizioni sono peggiorate ed è così arrivata la decisione del team medico. Lo spostamento è arrivato in maniera precauzionale in caso dovesse servire la ventilazione.

Essendo impossibilitato a svolgere le proprio mansioni, sarà il ministro degli Esteri Raab a capo dell'esecutivo di Sua Maestà.